Риск бронхита в два раза выше: какие проблемы со здоровьем грозят курильщикам электронных сигарет

Недавнее исследование американских ученых вновь доказывает, что электронные сигареты и вейпы очень вредны. Согласно результатам, опубликованным в журнале Thorax, выяснилось, что такие курильщикам рискуют заполучить бронхит.

«Было опрошено более двух тысяч молодых людей. Хрипы и одышка, кашель и скопление жидкости оказались наиболее распространенными симптомами. Риск развития бронхита был в два раза выше по сравнению с теми, кто никогда не курил», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Более того, у пассивных курильщиков, подверженных воздействию дыма электронных сигарет, опасность развития бронхита также увеличивается, почти на 40%.

А ранее мы рассказывали, почему почему вейп – не выход, если бросаешь курить.