«Риск инфицирования»: выяснилось, какие растворы опасно использовать для ингаляции ребенку
Педиатр Ковальская объяснила, почему нельзя использовать минеральную воду для ингаляций
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Многие молодые мамы сталкиваются с ситуацией, когда ребенку необходимо сделать ингаляцию, но не все знают о нюансах, которые стоит учитывать при проведении данной процедуры.
Врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская рассказала, можно ли использовать минеральную воду в качестве раствора для проведения ингаляций младенцу.
«Растворы для ингаляции должны быть как минимум стерильными, и как максимум предназначены для ингаляций. Минеральная вода не подходит под эти критерии, это не стерильный раствор, существует риск инфицирования при использовании ее для ингаляций», – пояснила Ковальская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Специалист также подчеркнула, что не стоит использовать в качестве раствора для ингаляций популярное средство «Мирамистин».
«Самый оптимальный и безопасный вариант – не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к специалисту», – добавила врач.
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