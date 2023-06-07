«Риск инфицирования»: выяснилось, какие растворы опасно использовать для ингаляции ребенку

«Растворы для ингаляции должны быть как минимум стерильными, и как максимум предназначены для ингаляций. Минеральная вода не подходит под эти критерии, это не стерильный раствор, существует риск инфицирования при использовании ее для ингаляций», – пояснила Ковальская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».