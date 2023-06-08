«Сера — естественная защита»: педиатр рассказала, как часто стоит чистить уши новорожденному
Педиатр Хорошилова объяснила, как правильно чистить уши младенцу
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Для многих молодых родителей чистка ушей новорожденных становится серьезным испытанием. Нередки и случаи травмирования при этим процессе.
Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала, как часто стоит чистить уши малышу, и на что необходимо обратить особое внимание.
«Помните, что сера – это естественная защита, и нет необходимости всяческими способами пытаться избавиться от нее. После купания промокните ушную раковину, таким образом удалив воду», – объяснила Хорошилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница подчеркнула, что постоянно прочищать уши новорожденного не стоит. Кроме того, по словам педиатра, использовать обычные ватные палочки нельзя.
«Наружный слуховой проход следует очищать один раз в неделю специальными ватными палочками с ограничителем», – пояснила эксперт.
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