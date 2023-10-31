Россия не отступит от своих планов по СВО и поражение Украины неизбежно. Это уже поняли хозяева киевского режима, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он рассказал о негласном задании, что уже дано западной прессе. По словам Риттера, журналистов обязали готовить общественность к скорому поражению Украины.

«Основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения (Украины — прим. ред.). Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой», — сказал эксперт.

Украина изначально не имела шансов победить Россию. И теперь на Западе это поняли окончательно, добавил Риттер. Теперь задача «защитить политического хозяина Киева» возложена на СМИ, заключил он.

Напомним, посетившие Киев 30 октября конгрессмены США отказали Зеленскому в новых поставках снарядов.

Ранее экс-аналитик Макговерн рассказал, что Зеленский отправил боевые дроны атаковать Курскую АЭС из-за полнейшего отчаяния.