Ритуал с ошибкой: чем грозит неправильно заполненная записка о здравии или упокоении
Священники: некрещеных людей нельзя вносить в церковные записки
Фото: [Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф]
Священнослужители Русской православной церкви дали разъяснения по поводу правил заполнения записок, которые прихожане передают для поминовения во время богослужения. Эти разъяснения касаются как формата, так и духовного смысла действия, пишет Новосвят.
Церковная записка — это не просто список имен, а просьба к священнослужителю совершить молитву о человеке во время литургии. Существует два вида записок: «О здравии» для живых и «О упокоении» для умерших. Важно корректно оформлять их, указывая имена в родительном падеже и соблюдая иерархию: сначала священнослужители, затем миряне.
Отдельно священники акцентируют внимание на том, кого в такие общие церковные записки вносить не принято. К этой категории относятся люди, совершившие суицид, некрещеные, а также те, кто уже причислен к лику святых. Причина заключается в особом церковном чине и статусе.
