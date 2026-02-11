Ритуал с ошибкой: чем грозит неправильно заполненная записка о здравии или упокоении

Священнослужители Русской православной церкви дали разъяснения по поводу правил заполнения записок, которые прихожане передают для поминовения во время богослужения. Эти разъяснения касаются как формата, так и духовного смысла действия, пишет Новосвят .

Церковная записка — это не просто список имен, а просьба к священнослужителю совершить молитву о человеке во время литургии. Существует два вида записок: «О здравии» для живых и «О упокоении» для умерших. Важно корректно оформлять их, указывая имена в родительном падеже и соблюдая иерархию: сначала священнослужители, затем миряне.

Отдельно священники акцентируют внимание на том, кого в такие общие церковные записки вносить не принято. К этой категории относятся люди, совершившие суицид, некрещеные, а также те, кто уже причислен к лику святых. Причина заключается в особом церковном чине и статусе.

