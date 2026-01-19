Ритуалы с ребенком: самая жуткая версия о пропаже Усольцевых находит подтверждение

В деле об исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге осенью прошлого года на первый план выходит шокирующая версия, высказанная другом Сергея Усольцева. Валентин Дегтярев, медик из Нижнего Тагила, в интервью aif.ru предположил, что бизнесмен мог убить свою жену Ирину и пятилетнюю дочь Арину. Как указали журналисты, жуткая версия приобретает все больше правдоподобности.

Дегтярев, знавший Усольцева по общим интересам к паранормальным явлениям, заявил, что не верит в версию с побегом или нападением третьих сил. По его словам, в последнее время с Сергеем происходило «неладное». Их общение прекратилось после того, как Усольцев пригласил друга на собрание религиозной организации с экстатическими практиками, что шокировало Дегтярева.

Эта версия находит отклик у части общественности, отмечающей мрачный взгляд Усольцева на семейных фотографиях. Внимание также привлекает вовлеченность семьи в нетрадиционные духовные практики. Из соцсетей Ирины известно, что она занималась проведением тренингов и в последнее время начала привлекать к ритуалам маленькую дочь. Перед поездкой в Кутурчин Ирина говорила о планах провести «семейную тантру» с участием ребенка.

«Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление. Он всегда говорил, что те, кто умер в горах, будут жить вечно», — сообщил aif.ru друг Усольцева Валентин

Косвенным подтверждением трагического исхода могут служить показания местной жительницы, которая в день исчезновения, около 17:00, услышала в лесу пронзительный детский крик. После этого сообщения следователи совместно с альпинистами обследовали две пещеры-колодца в окрестностях, но ничего не обнаружили. Поисковые работы в настоящее время приостановлены из-за глубокого снега и возобновятся весной, когда планируется обследовать десятки подобных природных объектов.

Напомним, что семью Усольцевых ищут с 28 сентября 2025 года в красноярской тайге. Основная версия СК — несчастный случай. Ранее волонтеры рассказали, когда продолжат поиски.