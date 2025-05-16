Житель Тульской области получил очередной срок за порно с подростками

Веневский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя райцентра, который распространял через мессенджер порнографические материалы с подростками. Об этом пишут «Тульские известия».

Обвинительный приговор вынесли в отношении мужчины за распространение во Всемирной паутине порнофото с несовершеннолетними. Он не только публиковал это в личных блогах, но и пересылал в сообщениях людям, с которыми знакомился в интернете.

Переписки, как выяснили следователи, также носили порнографический характер. Мужчина признал свою вину. По решению суда он проведет 5,3 года в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что в 2018 году обвиняемый уже был осужден и приговорен к лишению свободы за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что мошенник, вымогавший у пенсионеров в Одинцово 2,3 млн рублей, был осужден.