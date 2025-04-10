Ряд противовоспалительных могут привести к набору лишнего веса

По словам специалиста, в первую очередь на вес могут повлиять нестероидные противовоспалительные препараты (нимесулид) и глюкокортикоиды (дексаметазон), но только при чрезмерном приеме.

«Дело в том, что они способны нарушить чувствительность к инсулину, что приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда инсулина в крови много, а клетки его не чувствуют. В избыточном количестве инсулин не только способствует повышению аппетита, накоплению жира, он еще и блокирует его распад, если ограничивать калорийность рациона», — объяснила врач.

Чаще всего, по словам врача, люди набирают вес при приеме препаратов против воспаления спустя год и более. За это время происходит сильное воздействие на обмен инсулина, что и приводит к лишнему весу. Последний уже может выступать провокатором других болезней, в связи с чем прем таблеток важно вести под контролем врача.

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