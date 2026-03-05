Рязань получит уникальный «зеленый хребет» через весь город

Рязань готовится получить уникальный «зеленый хребет» — Большой пешеходный маршрут, который фактически прошьет город насквозь. О планах рассказал вице-премьер регионального правительства Рустам Халиков. Идея принадлежит губернатору Павлу Малкову, и, судя по описанию, это не просто ремонт тротуаров, а попытка собрать разрозненные кусочки городской среды в единый живой организм. Об этом сообщает издание 7info.

По его словам, в планах — связать воедино улицу Павлова, Лыбедский бульвар и Садовую. Они станут звеньями одной длинной прогулочной цепи, которая протянется через значительную часть Рязани. Задача — превратить перемещение из точки А в точку Б в удовольствие, соединив парки, скверы и общественные пространства непрерывной, удобной и красивой пешеходной линией.

Вице-премьер правительства региона добавил, что новый маршрут планируют сделать многофункциональной городской гостиной. Здесь хотят проводить праздники и фестивали, обустраивать места для уличного спорта и, конечно, дать пространство для развития малого бизнеса — от кофеен до сувенирных лавок. Вдоль линии должны появиться новые культурные и сервисные точки, которые сделают этот район точкой притяжения и для рязанцев, и для туристов.

По его мнению, если все получится, Рязань станет чуть ли не единственным городом в стране, где единое озелененное пешеходное пространство будет пересекать его практически полностью. Не отдельный квартал или набережная, а настоящий городской меридиан. Команда проекта, по словам зампреда, уже в работе, так что у города есть шанс обрести новую прогулочную идентичность.

