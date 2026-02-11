Рязанская область внедряет цифровую платформу для управления кладбищами

Рязанская область приступает к цифровизации одной из самых консервативных, но социально значимых сфер. Регион вошел в пилотный проект по внедрению общероссийской платформы «Управление захоронениями». Инициатива призвана создать единый и прозрачный электронный реестр всех кладбищ и могил, выведя в онлайн ключевые административные и ритуальные процедуры. Об этом сообщает издание 7info.

Суть нововведения — предоставить людям возможность решать необходимые вопросы дистанционно, минимизируя стресс и бюрократические сложности в трудный момент. Через будущий портал граждане смогут в цифровом формате выбирать место для захоронения, получать разрешение на установку памятника и заказывать услуги по уходу за участком. Это должно сделать процесс более упорядоченным и человекоориентированным.

Для реализации амбициозного плана предстоит масштабная работа по оцифровке данных о 1087 кладбищах региона. Технологическим фундаментом стал типовой цифровой продукт, разработанный на базе федеральной платформы «ГосТех», первая очередь внедрения которого в Рязанской области уже завершена. Это свидетельствует о переходе от стадии планирования к практической реализации.

Ранее сообщалось, что новый тренд на кладбищах шокирует верующих стариков.