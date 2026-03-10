Рязанские льготники получат цифровые удостоверения в мессенджере

Жизнь льготников в Рязанской области делает очередной шаг в сторону цифрового удобства. Региональное отделение Социального фонда объявило о запуске важного сервиса: теперь многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение, подтверждающее их льготный статус. Технической площадкой для нововведения стал отечественный мессенджер MAX, который успешно интегрировали с порталом Госуслуг. Об этом сообщает издание 7info.

Суть новшества проста и практична: вместо того чтобы повсюду носить с собой бумажные удостоверения, рискуя их испортить или потерять, достаточно показать QR-код прямо с экрана смартфона в приложении MAX. Эту электронную «корочку» уже сегодня можно использовать в рязанских музеях для бесплатного входа, в магазинах для получения скидок или при оплате проезда в транспорте, чтобы подтвердить право на льготу.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить два предварительных условия: иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах и установить на телефон два приложения — само «Госуслуги» и мессенджер MAX. После этого процесс привязки цифрового ID становится делом техники. Для тех, кто не уверен в своих силах или опасается сложностей с настройкой, Социальный фонд предусмотрел «группу поддержки». Получить консультацию и даже практическую помощь — от установки программы до демонстрации работы QR-кода — можно в любой клиентской службе отделения СФР по Рязанской области.

В итоге Рязанская область получает не просто очередное мобильное нововведение, а реальный шаг к повышению качества жизни социально уязвимых категорий граждан. Цифровой ID призван сократить бюрократическую волокиту и сделать получение положенных благ максимально бесшовным и комфортным для человека. Важно, что внедрение идет с человеческим лицом: наличие оффлайн-зон поддержки означает, что новые технологии становятся доступны даже тем, кто пока далек от мира цифры.

Ранее также сообщалось, что льготы в транспорте Ярославля подтвердят через MAX.