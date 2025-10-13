Зловещие куклы из воска появились на крестах кладбища в Подмосковье

Жители Воскресенска в Подмосковье обнаружили на местном кладбище в деревне Новочеркасское жутковатое «украшение» — на могильных крестах неизвестные развесили восковые куклы с воткнутыми в грудь иголками. Издание REGIONS выяснило у историка Виктории Сухачевой, что означают эти странные находки.

Эксперт сразу отвергла возможную связь с какими-либо культами, объяснив, что ни в одной традиции не существует подобного ритуала. По ее оценке, украшения сделали ради хайпа или в рамках дурной шутки, у которой, как оказалось, могут быть последствия.

Как пояснил воскресенский юрист Вячеслав Донченко, действия неизвестных попадают под статью 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или арест до 3 месяцев. Если же выяснится, что акцию совершила группа лиц, максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.

Для местных жителей история с восковыми куклами стала не просто поводом для обсуждения мистики, а напоминанием о реальной ответственности за кощунственные выходки.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил видеозвонок от умершего родственника.