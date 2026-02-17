РКН добрался до VLESS: по всей России летит протокол для обхода блокировок

В России зафиксированы массовые проблемы с работой протокола VLESS, который активно используется для обхода блокировок и обеспечения приватности в сети, пишет портал anti-malware.ru.

Жалобы поступают из самых разных регионов — от Москвы до Дальнего Востока. Пользователи сообщают о постоянных разрывах соединения, невозможности установить сессию и нестабильной работе даже в сложных конфигурациях.

По предварительным данным, причина может крыться в обновлении механизмов фильтрации трафика на уровне ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). Системы, судя по всему, научились выявлять характерные «отпечатки» трафика VLESS, что раньше удавалось с трудом.

В тематических чатах уже вовсю обсуждают альтернативные схемы подключения, и противостояние между средствами блокировки и инструментами обхода вступает в новую фазу.

