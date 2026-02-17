В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке Telegram с 1 апреля

В Роскомнадзоре (РКН) отреагировали на появившуюся информацию о грядущей полной блокировке Telegram в России.

Накануне телеграм-канал «База» со ссылкой на источники сообщил, что с 1 апреля РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера на всей территории страны по аналогии с Instagram* и Facebook*. Якобы приложение перестанет работать как в мобильных сетях, так и через стационарный интернет.

Издание РБК обратилось за комментарием в Роскомнадзор. Ведомство ответило кратко и загадочно.

«Нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили там.

Несколько дней назад депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский заявил, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором. Он напомнил, что требования к мессенджеру четко прописаны в российском законодательстве.

Кроме того, отметил парламентарий, Telegram как иностранная платформа в ближайшее время не появится в «белом списке» ресурсов, которые гарантированно сохранят доступ при ограничениях мобильного интернета.

Уже в этом месяце Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram. Летом 2025 года, в Telegram и WhatsApp* уже вводили ограничения на звонки из-за проблем с мошенничеством. Тогда операторов обязали бороться с злоумышленниками, и новые меры стали следствием игнорирования требований.

Ранее эксперт Роман Малышкин рассказал, что мошенники начали обманывать россиян обходами замедления Telegram.

*принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией.