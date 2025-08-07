РКН потребовал от издателя популярной игры PUBG открыть представительство в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ужесточила требования к издателю популярных в России игр PUBG и PUBG Mobile — компании Proxima Beta Pte. Limited, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, издатель стрелялок обязан открыть официальное представительство в России, зарегистрироваться в РКН и разместить соответствующую информацию на своем сайте.

Это не первое столкновение компании с российскими регуляторами. В 2023 году Proxima Beta Pte. Limited уже получила штраф в 1 млн руб. за то, что не перенесла данные российских пользователей в базы РФ.

Теперь требования стали жестче — Proxima Beta должна не только хранить данные игроков и их переписки на территории России, но и предоставлять к ним доступ спецслужбам по запросу.

В случае невыполнения этих условий издателю и его играм грозят серьезные санкции в виде запрета на рекламу, исключения из поисковых систем или полной блокировки, как это ранее произошло с GoDaddy и Amazon.

Ситуация осложняется тем, что PUBG Mobile недавно появилась в российском магазине приложений RuStore, что автоматически накладывает на издателя дополнительные обязательства по соблюдению российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор объяснил процедуру блокировки альбома рэпера Гуфа «Город дорог».