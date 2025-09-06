RMF FM: Неизвестный летательный аппарат разбился в Люблинском воеводстве Польши

Неизвестный БПЛА разбился в Польше, рухнув в 500 метрах от жилых домов

Общество
Фото: [УНИАН]

В восточной части Польши произошло крушение неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщило радио RMF FM. Инцидент случился всего в 500 метрах от жилых домов в городе Майдан-Селец, расположенном в Люблинском воеводстве.

Экстренные службы и полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

«Наиболее вероятной версией, которую рассматривают следователи, является крушение контрабандного дрона», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 разбился на репетиции авиашоу в Польше.

Актуально