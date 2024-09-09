В Польше десантников отнесло ветром на село Хехло, сообщает радиостанция RMF FM. Многие повисли на линиях электропередач, без возможности что-то сделать.

Более 12 бойцов польского 2-го разведывательного полка вместо точки назначения в пустыне приземлились на село Хехло на северо-запад Польши. Часть десантников отнесло сильным ветрам на ЛЭП, один из военных рухнул на крышу дома.

Один из поляков получил травму ноги, однако больше никто не пострадал. По какой причине тренировки в воздухе провели во время плохих погодных условий неизвестно.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ на видео признался, что самолично расстрелял российских военнопленных под Курском.