RMF24: в Польше полиция проверяет найденный в лесу подозрительный воздушный шар

Сотрудники полиции из города Элк, расположенного в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, проводят расследование по поводу воздушного шара с надписями на кириллице, который был обнаружен в лесной местности рядом с деревней Простки. Об этом сообщает местная радиостанция RMF24 в воскресенье, 5 января.

В тексте говорится о том, что в ходе первичных проверок было установлено, что устройство, предназначенное для измерения метеорологических показателей, действительно используется для определения температуры и влажности воздуха.

«На то, что метеорологический шар, вероятно, прилетел из Калининградской области, указывают, например, надписи, написанные кириллицей», — говорится в публикации.

Стоит отметить, неопознанные воздушные шары и иные подобные объекты, похоже, уже никого не удивляют в Польше. Так, минувшей осенью рядом с польско-белорусской границей упал таинственный воздушный шар. Объект обнаружили в районе населенного пункта Сокулка Подляского воеводства.

Тогда не исключалось, что объект мог принадлежать контрабандистам, поскольку несколько недель назад в том же районе уже были найдены похожие воздушные шары с грузом табачных изделий. Также в 2024 году в Польше также обнаружили метеорологические зонды. Объекты нашли на границе с Калининградской областью России.