Roblox вернется в Россию, но есть нюанс: в Госдуме назвали альтернативный путь

На фоне многочисленных обращений семей, вызванных блокировкой в России популярной игровой платформы Roblox, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новой инициативой. В беседе с RT парламентарий предложил заменить платформу, разработав отечественный аналог.

По его мнению, стране нужен не просто технический аналог или «заменитель» зарубежного продукта, а полностью оригинальная отечественная разработка, созданная с нуля для детской и подростковой аудитории.

«Пытаться повторять и создавать заменитель — не всегда конструктивный путь. Шанс сделать нечто искусственное и обреченное на провал сильно возрастает», — заключил парламентарий.

Милонов предложил конкретный механизм для реализации этой идеи: собрать ведущих российских игровых разработчиков для мозгового штурма и последующей практической работы. Депутат также выразил готовность пригласить молодые таланты в Госдуму, чтобы обсудить идею разработки и приступить к ней немедленно.

Это заявление можно рассматривать как прямой ответ на комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который ранее подтвердил, что в Кремле фиксируют поток детских обращений, связанных с недоступностью Roblox. Напомним, РКН заявил, что на платформе создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий, включая симуляцию террористических акций и нападений. Кроме того, там обнаружили экстремистские материалы и запрещенную в РФ пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее психолог предупредила о возможной травме у детей из-за блокировки Roblox.