Робот-инспектор отправится в космос: кто будет следить за состоянием российской орбитальной станции

Российские ученые приступили к разработке автономного робота-инспектора, который будет обслуживать будущую Российскую орбитальную станцию (РОС). Запуск проекта запланирован на 2027 год, сообщил проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов.

Что умеет космический робот

Аппарат будет перемещаться по внешней поверхности станции и в автоматическом режиме контролировать ее техническое состояние. Главная задача — выявлять микроповреждения, которые появляются, в том числе, из-за ударов микрометеоритов. Кроме того, робот поможет отрабатывать новые технологии ремонта и обслуживания орбитальных объектов.

Такое устройство станет важным элементом инфраструктуры РОС, поскольку возьмет на себя задачи, которые сегодня почти не решаются на Международной космической станции. Робот будет постоянно находиться в открытом космосе, обеспечивая непрерывный мониторинг состояния конструкции.

Электроинструмент для космонавтов

Параллельно в МАИ создают отечественный электроинструмент для внекорабельной деятельности. Он должен облегчить работу космонавтов при выполнении задач за пределами станции. Первые опытные образцы планируют изготовить и протестировать уже в 2026 году.

История идеи

Идея создания подобного робота не нова: еще в 2022 году специалисты МАИ получили патент на микроробота-инспектора, способного передвигаться по поверхности объектов в космосе. Конструкция включает платформу с полезной нагрузкой, систему дугообразных микроактуаторов для движения и специальные захваты для фиксации на поверхности.

Проект рассматривается как один из ключевых для обеспечения безопасности и долговечности будущей Российской орбитальной станции.

