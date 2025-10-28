Робот-коммунальщик вышел на работу в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе, в микрорайоне Ольгино, коммунальные службы проводят необычный эксперимент. На замену традиционным дворникам пришел робот-трансформер, способный косить газоны летом и убирать снег зимой. Об этом сообщает REGIONS.

Инициатива принадлежит управляющей компании «Жилкоминжиниринг». По словам представителя УК Олега Жилина, компания закупила два таких аппарата для испытаний, которые уже проходят успешно.

Робот весом 140 килограммов работает на гусеничном ходу, что позволяет ему не повреждать мягкие покрытия детских площадок. Он оснащен сменным оборудованием: лезвием для покоса травы с регулировкой высоты и отвалом для очистки тротуаров от снега.

Жильцы, уже привыкшие к новому «сотруднику», выражают надежду, что в случае успеха подобная техника появится по всему городу. Ключевым аргументом для управляющей компании стала экономическая эффективность. Стоимость одного робота составляет 300 тысяч рублей, но, по расчетам УК, он полностью окупает затраты. Техника не требует социального пакета, не устает и обеспечивает постоянное качество работы. При этом робот не полностью автономен: каждый аппарат требует персонального оператора, который следит за соблюдением маршрута и корректирует его работу в зависимости от погодных условий. Сейчас УК обучает таких специалистов, чтобы в будущем расширить парк дронов-коммунальщиков после оценки результатов пилотного проекта.

