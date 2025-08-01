Искусственный интеллект может уничтожить человечество с вероятностью 95%, если развитие технологий продолжится текущими темпами. К такому выводу пришел Нейт Соарес — глава Института исследований машинного интеллекта и бывший инженер Google и Microsoft. Об этом сообщает The Times.

Современные системы ИИ — лишь начальная ступень развития, но уже в ближайшем будущем они смогут самостоятельно ставить цели, планировать и принимать решения без участия человека. Опасность, по мнению экспертов, кроется в невозможности контроля мыслительных процессов машин.

Нейт Соарес сравнил нынешнюю гонку технологий с движением на полной скорости к обрыву. Он не утверждает, что остановить этот процесс невозможно, но предупреждает: если ничего не изменить, последствия будут катастрофическими.

Один из возможных сценариев — использование ИИ биологического оружия, которое быстро распространится по крупным городам. Машины смогут действовать скрытно, а их логика останется непостижимой для людей. Ученые настаивают: уже сейчас нужно искать способы ограничить развитие ИИ, пока не стало слишком поздно.

Ранее сообщалось о том, что робот Xueba 01 поступил в аспирантуру Шанхайского театрального института.