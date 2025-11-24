«Родила и улетела»: суд рассмотрел аппеляцию женщины, оставившей новорожденную дочь в турецком аэропорту

Апелляционная жалоба Екатерины Бурнашкиной, поданная на решение Павлово-Посадского суда, не нашла поддержки в Московском областном суде. Таким образом, женщина окончательно лишена родительских прав в отношении дочери, которую она оставила в одном из помещений аэропорта Турции сразу после родов в октябре 2024 года. Примечательно, что в решающем судебном заседании сама Бурнашкина не присутствовала, что могло повлиять на исход рассмотрения ее жалобы. Параллельно с гражданским процессом в Электростали продолжается уголовное дело в отношении женщины — ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребенка. Теперь, после вступления решения о лишении прав в силу, вопрос дальнейшей судьбы девочки будет решаться органами опеки.

