«Родила и улетела»: суд рассмотрел аппеляцию женщины, оставившей новорожденную дочь в турецком аэропорту
Московский суд отклонил жалобу женщины, оставившей новорожденную в Турции
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
Московский областной суд отклонил апелляцию жительницы Подмосковья, которую лишили родительских прав после того, как она оставила новорожденную дочь в турецком аэропорту. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Московской области.
Апелляционная жалоба Екатерины Бурнашкиной, поданная на решение Павлово-Посадского суда, не нашла поддержки в Московском областном суде. Таким образом, женщина окончательно лишена родительских прав в отношении дочери, которую она оставила в одном из помещений аэропорта Турции сразу после родов в октябре 2024 года. Примечательно, что в решающем судебном заседании сама Бурнашкина не присутствовала, что могло повлиять на исход рассмотрения ее жалобы. Параллельно с гражданским процессом в Электростали продолжается уголовное дело в отношении женщины — ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребенка. Теперь, после вступления решения о лишении прав в силу, вопрос дальнейшей судьбы девочки будет решаться органами опеки.
