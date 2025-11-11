«Родила от 14-летнего»: мать-сопровождающая на школьных танцах совратила подростка

Уголовное дело было возбуждено после того, как женщина родила ребенка от 14-летнего подростка, который являлся другом ее дочери.

Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией в январе, после рождения младенца. Изначально Полстон утверждала, что отцом ребенка является 25-летний молодой человек по имени Брайан, которого она якобы не видела после родов. Однако проведенное расследование опровергло эти показания.

В ходе обыска в доме подозреваемой полиция обнаружила интимные фотографии и видеозаписи с участием подростка. Решающим доказательством вины Полстон стал ДНК-тест, который однозначно подтвердил, что именно 14-летний мальчик является биологическим отцом новорожденного. В настоящее время обвиняемая находится под арестом и ждет суда.

Знакомство между Полстон и подростком произошло в мае 2023 года, когда дочь женщины пригласила мальчика на школьные танцы, а сама Полстон выступала в качестве сопровождающей. После этого подросток переехал в другой город, но в апреле 2024 года вновь оказался в гостях у женщины. В августе того же года он окончательно вернулся в город, где проживала обвиняемая.

Полстон не признала свою вину и настаивает на невиновности. В ожидании судебного разбирательства она продолжает оставаться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде школьный тренер пытался развратить ребенка в раздевалке.