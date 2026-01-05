Родить на диване и не получить документы? Грядут жесткие правила для смелых мам

В Российской Федерации началось обсуждение потенциальных изменений в порядке регистрации новорожденных, появившихся на свет в результате домашних родов без участия медицинских работников. Данная мера содержится в плане правительства по улучшению демографической ситуации до 2036 года, пишет ТАСС .

Согласно пояснениям парламентариев, цель инициативы — создать условия, при которых роды будут проходить в медицинских учреждениях под наблюдением врачей. В случае если роженица не успевает доехать до роддома, предлагается обеспечить обязательный последующий осмотр матери и ребенка медицинскими специалистами. Предполагается, что именно после этого осмотра будет осуществляться выдача свидетельства о рождении. В настоящий момент для регистрации факта рождения ребенка никакие дополнительные документы или справки не требуются.

Поводом для обсуждения стали трагические инциденты, связанные с домашними родами. В частности, в декабре 2025 года в Москве после таких родов скончался ребенок блогерши. По данному факту была задержана женщина, оказывавшая помощь, но не имевшая необходимой медицинской квалификации.

Параллельно в рамках демографического плана до 2030 года будет прорабатываться вопрос повышения эффективности системы взыскания алиментных выплат.

