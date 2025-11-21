Ветеран СВО из Забайкалья оказался в безвыходной ситуации из-за конфликта с нацпарком
В Забайкалье боец СВО просит помощи у властей со словами «мне сдохнуть теперь?»
Участник специальной военной операции Виктор Степанов, проживающий в селе Ара-Иля, записал эмоциональное видеообращение с просьбой о помощи. Ролик выложило издание «Чита.ру».
Ветеран сообщил, что сотрудники национального парка «Алханай» создают ему непреодолимые препятствия для заготовки дров, которые необходимы для отопления его дома и дома его родителей. По словам Степанова, у него были изъяты автомобиль и пила, что полностью парализовало процесс подготовки к суровой забайкальской зиме.
«Мне сдохнуть теперь?» — с отчаянием спрашивает мужчина на записи.
Он подчеркивает, что на протяжении долгого времени безуспешно пытается узаконить заготовку дров, но так и не может получить необходимого согласования от администрации парка.
Ситуацию прокомментировал Глава Дульдургинского района Аюша Мункуев. Чиновник заявил, что не может прояснить конфликт, поскольку село Ара-Иля полностью расположено на территории национального парка, и все вопросы лесопользования находятся в исключительной компетенции его руководства. Таким образом, проблема ветерана оказалась в правовом тупике между местной и федеральной властью.
