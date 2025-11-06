Родители обвинили школу под Архангельском в проведении «сатанинского обряда»

Родительское сообщество одной из школ Архангельской области выразило возмущение после публикации фотографии с внеклассного мероприятия. Как сообщило интернет-издание «Абзац», взрослые усмотрели в детской игре признаки сатанинского* обряда.

На снимке, вызвавшем бурную реакцию, запечатлено около десяти школьников в пионерских галстуках, сидящих вокруг игрового поля, форма которого напоминает пентаграмму. Элементом, усилившим тревогу родителей, стало наличие на полу нескольких толстых свечей, что, по их мнению, придало сцене ритуальный характер.

Публикация данного кадра на школьных ресурсах с подписью «учащиеся (...) весело проводят время» привела к шквалу критики. Родители напрямую обвинили учебное заведение в проведении мероприятия, имеющего признаки сатанинского культа, что является крайне серьезным прецедентом, учитывая законодательный запрет соответствующего международного движения. На момент появления информации официальный комментарий от администрации школы представлен не был.

Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Ейска за публикацию фото тату с запрещенной символикой.

*международное движение сатанизма признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.