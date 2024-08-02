Родители подрывателя машины в Москве Евгения Серебрякова рассказали о нем

Родители Евгения Серебрякова рассказали RT , как узнали о взрыве машины в Москве и о том, как к происшествию причастен их сын.

По словам семьи диверсанта, о случае с машиной военного они узнали из новостей. В тот же день к ним, в жилье в Урюпинске, постучали следователи. Для них стало ударом, что Евгений мог быть исполнителем приказов украинских спецслужб. Правоохранители тогда провели обыск, взяли данные родителей и пообщались о Серебрякове.

Все что знали родители: их сын живет в Москве, ездит в Ташкент на заработки, работал в разных банках. Ему довелось потрудиться также в кредитно-финансовой организации в Грузии.

«Когда он учился в ВШЭ, то стал считать себя слабее в плане учебы, чем однокурсники. И это все переросло в депрессию», — сказали родители.

Напомним, 24 июля в Москве взорвалась иномарка. Внутри находились мужчина и его супруга. Было найдено взрывное устройство, вскоре на территории Турции задержали и диверсанта. Им оказался Евгений Серебряков, которого завербовали украинские спецслужбы. В этом мужчина признался сам в ходе дачи показаний. Свою вину признал лишь частично, изначально его целью было убийство высокопоставленного военного, которого Серебряков перепутал с однофамильцем.

Ранее сообщалось, что мать обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью уехала из России.