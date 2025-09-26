Ловец змей в Индии погиб при попытке похвастаться уловом

В индийском штате Уттар-Прадеш трагически погиб молодой человек, известный своим умением ловить змей. Смертельный укус рептилии он получил в тот момент, когда демонстрировал свой опасный улов перед камерами соседей. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 20 сентября в деревне Морана. Двадцатичетырехлетнего Мохита пригласили для поимки ядовитой змеи, заползшей в жилой дом. За работу ему пообещали вознаграждение в 500 рупий. Молодой человек, имевший репутацию опытного змеелова, быстро справился с задачей и извлек рептилию голыми руками.

Однако вместо того, чтобы сразу поместить животное в мешок, Мохит решил сделать эффектное видео. Он положил змею себе на шею и начал позировать перед телефонами соседей. Очевидцы предупреждали его о неоправданном риске, но их просьбы были проигнорированы. Спустя минуту змея совершила резкий выпад и укусила молодого человека в шею — область, наиболее уязвимую для быстрого распространения яда.

Несмотря на экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти Мохита. Местная полиция начала проверку по факту трагического происшествия.

