Родители с детьми придут на пикет в Томске, чтобы объяснить важность Roblox

В ближайшее воскресенье в Томске пройдёт публичная акция, инициатором которой стали не политические деятели, а родители и дети. Поводом для митинга послужила блокировка популярной игровой платформы Roblox на территории России. Организаторы намерены добиться от Роскомнадзора пересмотра решения. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

Как рассказал координатор акции Антон Исаков, изначально планировалось провести пикет в центре города, однако администрация Томска согласовала мероприятие лишь на окраине — на улице Высоцкого. Это уже не первый случай, когда местные власти ограничивают подобные инициативы: в сентябре был отклонен запрос на проведение пикета против блокировок мобильного интернета.

По словам Исакова, идея возникла после обсуждений на школьных родительских собраниях, где вопрос доступа к Roblox стал одним из самых актуальных.

«Детям нравилось играть, они могли там общаться», — пояснил активист.

На пикет ожидают приход целых семей — родители надеются, что дети смогут лично объяснить, почему эта цифровая площадка для них важна.

Участникам акции раздадут заранее подготовленные плакаты. Исаков выразил надежду, что томский пример вдохновит жителей других городов на подобные шаги, чтобы голос пользователей, особенно юных, был услышан регулятором.

Ранее блогер Шульгин назвал блокировку Roblox вынужденной мерой.