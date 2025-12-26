Родители уральских школьников возмутились решением администрации не допускать их детей на праздник

В Екатеринбурге разгорелся конфликт между родителями и администрацией одной из школ, связанный с новогодними мероприятиями. Как сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн», нескольким школьникам было отказано в посещении праздничной дискотеки из-за нарушений внутреннего распорядка.

Возмущенные родители заявили, что таким образом детей несправедливо разделили на «хороших» и «плохих», что, по их мнению, является психологическим давлением и дискриминацией. Одна из матерей рассказала, что ее дочь также не попала на праздник. Женщина эмоционально описала ситуацию: «Мой ребенок сидит в коридоре и плачет. Ее не пускают».

В городском департаменте образования, комментируя ситуацию, пояснили, что дискотека была организована как дополнительное поощрительное мероприятие. Право на посещение получили только те ученики, которые не имели дисциплинарных взысканий. Что касается конкретной упомянутой девочки, то, по официальной информации, ее не допустили на дискотеку по уважительной причине — школьницу ранее поймали за курением в туалете учебного заведения, что является грубым нарушением правил. Этот инцидент вновь поднял вопросы о методах школьного воспитания и балансе между поощрением, наказанием и сохранением достоинства ребенка.