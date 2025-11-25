Родители в ярости: школу улучили в скандальном способе контроля детей в туалетах

В социальных сетях вечером 25 ноября появилась публикация, вызвавшая мгновенную реакцию пользователей — автор сообщения утверждает, что в кемеровской школе № 37 двери туалетов прибили в открытом положении. Об этом со ссылкой на пост пишет VSE42.Ru .

Приложенное к жалобе видео демонстрирует, что дверь в туалет действительно не закрывается, создавая ситуацию, когда действия учащихся становятся потенциально видимыми из школьного коридора.

«Теперь, когда ученик заходит в туалет, за его действиями могут наблюдать из коридора», — отмечается в посте.

Инцидент поднимает серьезные вопросы о балансе между мерами дисциплинарного контроля и правом учащихся на личное пространство. Подобные случаи ранее уже возникали в различных учреждениях страны, когда администрации пытались бороться с вандализмом, курением или другими нарушениями радикальными методами.

Многие комментаторы отмечают, что подобное решение не только нарушает приватность детей и подростков, но и может противоречить санитарным нормам и правилам организации школьного пространства. На данный момент официальной позиции администрации школы № 37 или муниципальных властей по данному инциденту не поступало.

Ранее сообщалось, что в округе Балашиха в сети сообщили о камерах в туалетах для девочек. Власти и руководство школы ответили на историю, открыв правду.