Родители вступились за учительницу, запретившей ученику выходить в туалет

В одинцовской школе № 3 учительница не выпустила ученика четвертого класса в туалет во время урока. Из-за этого мальчик описался. За педагога вступились родителей учеников. Они записали видеообращение и опубликовали его в телеграм-канале «Типичное Одинцово».

Родители сказали, что очень довольны учительницей, которая является классным руководителем их детей.

Они отметили, что она – высококвалифицированный педагог, который ответственно относится как к учебному процессу, так и к воспитанию детей.

С первого класса именно у ее учеников лучшая успеваемость в школе.

Сама учительница объяснила, что четвероклассник часто отпрашивается с уроков в туалет, где по 15 минут разговаривает по телефону.

Ранее сообщалось о том, что родственник мужчины, угрожавшего вырвать учительнице язык, обвинил в ситуации педагога.