Родителям напомнили о штрафах за ночные прогулки детей

Россиянам напомнили о том, что за прогулки детей в ночное время без присмотра предусмотрен штраф в размере до 500 руб., сообщила РИА Новости Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России.

Повторное нарушение грозит постановкой семьи на профилактический учет, отметила она.

Эксперт напомнила, что детям до 16 лет запрещено гулять после 22:00 (летом — после 23:00). Подросткам от 16 до 18 лет запрещено находиться на улице после 23:00.

Несовершеннолетние граждане не имеют права посещать ночью парки, скверы, кафе, рестораны, кинотеатры, торговые центра и аэропорты.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе оштрафовали горожанина за прогулку по городу без одежды.