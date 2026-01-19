Родителям-лежебокам на радость: Милонов предложил забыть родителям про детсад

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с заявлением, в котором назвал действующий график работы большинства российских детских садов наследием советской эпохи. Он поддержал прозвучавшую ранее инициативу о продлении времени работы дошкольных учреждений до 20:00. Об этом он заявил «Газете.ру».

Милонов заявил, что нынешний режим работы садов ориентирован на устаревший промышленный ритм, когда родители начинают рабочий день к 7 утра. Парламентарий отметил, что современные реалии требуют более гибкого подхода, поскольку график работы у родителей разный. Он высказался за введение возможности отдавать ребенка в сад позже утром, но забирать вечером значительно позже.

Инициатором обсуждения продления рабочего дня детских садов до 20:00 выступила ранее, 19 января, член Общественной палаты Наталья Москвитина. Она аргументировала это тем, что существующий график не соответствует нуждам многих работающих родителей, которые завершают трудовой день около 19:00 и физически не успевают забрать ребенка до закрытия сада. Москвитина предположила, что для работы в дополнительные часы будет достаточно присутствия помощника воспитателя для присмотра за детьми.

