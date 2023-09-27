Родителям Московской области рассказали о том, как сохранить сердце ребенка здоровым

Родителям прежде всего важно заботиться о своем здоровье, потому что сердечные патологии у детей чаще всего являются врожденными. Об этом рассказала главный детский кардиолог Минздрава Подмосковья, заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

«К сожалению, сердечные патологии часто наследуются. Благо сейчас возможности кардиохирургии настолько высоки, что мы можем обеспечить достойное качество жизни таким деткам», — сказала врач.

По ее словам, приобретенные сердечные заболевания чаще всего появляются из-за отсутствия здорового образа жизни, неправильного питания и вредных привычек. Поэтому о здоровье сердца важно заботиться с детства, подчеркнула кардиолог. В частности, важно хорошо питаться и заниматься физической активностью. Она также советует родителям обращаться к специалистам, если у ребенка появляются нетипичные симптомы и боли.

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