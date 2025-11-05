Родителям на радость, детям в утешение: зачем власти превращают обычную сим-карту в пропуск в цифровой мир

В России разрабатывают специальные детские сим-карты, которые не только позволят родителям отслеживать местонахождение ребенка, но и могут дать бесплатный доступ к ключевым интернет-сервисам. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива Минцифры по введению в России специальных сим-карт для детей получила мощную поддержку в Госдуме. Как отметила Татьяна Буцкая, парламентарий полностью одобряет подход ведомства, подчеркивая значимость нововведения для родительского сообщества. Главной функцией станет упрощенный механизм геолокации, позволяющий взрослым в реальном времени знать, где находится их ребенок.

Однако депутат пошла дальше и предложила наполнить продукт дополнительными опциями. По ее мнению, детская сим-карта должна предоставлять бесплатный доступ к ряду образовательных платформ и социальных сетей, включая «Госуслуги» и «ВКонтакте». Важно, что этот доступ должен сохраняться даже при отсутствии денег на счету. Такой шаг, считают инициаторы, сделает сим-карту не просто инструментом контроля, но и полезным ресурсом для самих детей, повысив ее привлекательность в их глазах.

Ранее стало известно о том, что лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября.