Родителям объяснили, каким детям навредит новогодняя елка дома

По словам специалиста, не следует покупать настоящую елку домой, если в доме есть ребенок с чувствительным здоровьем. Особенно не следует брать живое дерево при аллергиях. Хотя реакция у детей на вещества хвойных возникает куда реже, чем от пыльцы, опасность все равно есть. Врач отметила, что навредить могут плесневые грибы на коре и иголках. Из-за влажности число спор плесени растет и этим дышат дети.

«Аллергию могут спровоцировать и эфирные масла, которые выделяет живое дерево или которые распыляются на искусственное. Но есть свои опасности и у искусственной елки. Ведь во время хранения на ее ветвях скапливается плесень. Это — тоже опасность для аллергиков. Также аллергию может вызывать материал, из которого изготовлена елка», — отметила врач.

Уменьшить риски возникновения аллергии можно, если установить дома очиститель воздуха или поставить елку исключительно на период праздников.

Кроме того, опасно ставить елку при очень активном ребенке, любящим «попробовать все на вкус». По словам врача, часто дети младше четырех лет могут взять в рот небольшие игрушки или иголки от новогоднего дерева, что часто приводит к травмированию и несчастным случаям. Желательно ставить елку так, чтобы самые маленькие не могли до нее дотянутся или схватить игрушку.

Ранее сообщалось, что химик напомнила про опасность дешевой искусственной ели.