Родителям Подмосковья дали советы, которые помогут подготовить ребенка к школе

Родителям важно повторить с ребенком пройденный в прошлом году школьный материал, чтобы помочь ему подготовиться к новому учебному году. Об этом Regions рассказала психолог Александра Метальникова.

По ее словам, это поможет школьнику справиться с контрольными работами, которые будут ждать его после летних каникул. При этом заставлять его садиться за учебники не стоит.

«Родителям нужно проявить участие, потратить силы и время, а не просто принудить школьника зубрить. Важно создать комфортную атмосферу. Да, учиться — обязанность ребенка, но задача родителя — направить и облегчить процесс», — рассказала Метальникова.

Полное интервью с психологом — в материале Regions.

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