Родительские субботы — 2026: эти даты нужно пометить в календаре красным крестом

Календарь православных праздников, постов и дней поминовения усопших на 2026 год определяет основные даты церковного года. Центральным событием является Пасха, Светлое Христово Воскресение, которое в 2026 году отмечается 12 апреля. От этой даты рассчитываются все переходящие праздники, сообщает Мое Online .

В число двунадесятых праздников, следующих по значимости после Пасхи, входят как непереходящие, так и переходящие даты. К непереходящим, отмечаемым в фиксированные дни, относятся Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 января), Сретение (15 февраля), Благовещение (7 апреля), Преображение (19 августа), Успение Богородицы (28 августа), Рождество Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста (27 сентября), Введение во храм Богородицы (4 декабря). Переходящими праздниками, зависящими от даты Пасхи, в 2026 году станут Вход Господень в Иерусалим (5 апреля), Вознесение (21 мая) и День Святой Троицы (31 мая).

Церковный год включает четыре многодневных поста: Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля, Апостольский (Петров) — с 8 июня по 11 июля, Успенский — с 14 по 27 августа, а Рождественский пост начнется 28 ноября 2026 года и завершится 6 января 2027 года. В году также выделяются пять сплошных седмиц, когда пост в среду и пятницу отменяется: Святки (7-17 января), седмица о мытаре и фарисее (2-7 февраля), Масленица (16-22 февраля), Светлая седмица (13-18 апреля) и Троицкая седмица (1-7 июня).

Особое место в календаре занимают родительские субботы и дни особого поминовения усопших. Основными поминальными днями в 2026 году станут Вселенская мясопустная суббота (14 февраля), три субботы Великого поста (7, 14 и 21 марта), Радоница (21 апреля), Троицкая родительская суббота (30 мая) и Дмитриевская суббота (7 ноября). Также 9 мая совершается поминовение усопших воинов.

Календарь содержит указания на дни, когда таинство венчания не совершается. К ним относятся периоды многодневных постов, сплошные седмицы, кануны двунадесятых праздников, а также отдельные даты, такие как день Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября). Окончательную дату венчания рекомендуется согласовывать со священником.

Ранее в РПЦ рассказали, как правильно праздновать Рождество.