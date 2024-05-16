Родившая в туалете магазина девочка из Старого Оскола успешно скрывала беременность от семьи

Девочка в 16 лет родила в туалете магазина на глазах у своей матери, от которой скрывала беременность на протяжении всех девяти месяцев. Об этом пишет Shot.

Девочка из белгородского города удивила свою семью необычным сюрпризом: ребенком. Девять месяцев подросток скрывала, что беременна. Схватки начались неожиданно в туалете магазина, где на свет появился здоровый мальчик весом 2,3 кг. Отцом ребенка оказался 18-летний парень, с которым молодая мама встречалась меньше года.

Несмотря на удивление, мать девочки сумела принять роды в нестандартном месте и дождаться скорой помощи. Вся семья была в шоке, но вскоре сплотилась вокруг нового человека. Родители подростка не собираются жаловаться в полицию, наоборот, они планируют свадьбу молодых и жизнь большой дружной семьей.

Ранее сообщалось, что врачи в Балашихе помогли беременной пациентке с двумя матками.