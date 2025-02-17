Звезда «Дома-2» удивилась поступку мужа после выписки из роддома

Кристина Черкасова призналась, что супруг смог удивить ее после выписки из роддома, пишет The Voice.

Пара участников телестройки стали родителями второй раз. В их семье теперь воспитываются два мальчика. Андрей Черкасов поддерживал жену во время беременности и присутствовал во время родов. Для Кристины это стало особенным периодом. В личном блоге она призналась, что после выписки дома ее ждали сюрпризы, родственники и муж, который также подготовил трогательные жесты.

Супруг подарил возлюбленной огромный букет желтых роз, надул белые и желтые шарики, а также сказал множество теплых слов. После отец поприветствовал и нового члена семьи. Звезда проекта отметила, что целый день испытывала положительные эмоции, которые постоянно вызывали у нее слезы.

«Какой у нас сегодня день! Я уже изрыдалась вся просто, столько слез пролила... Посмотрите, какая красота: муж мой любимый сюда привез шарики. Такие моменты бесценны», — поделилась эмоциями Черкасова.

Андрей Черкасов — многолетний участник «Дома-2». Несмотря на длинный список романов во время программы, в 2017-м году мужчина неожиданно для поклонников остепенился и представил новую возлюбленную. Ей стала Кристина Ослина. Пара быстро оформила брак, а вскоре в их союзе появился сын.

Ранее сообщалось, что Черкасовы стали родителями во второй и поделили подробностями события.