Родившую от школьника учительницу признали виновной в интиме с другими учениками

Школьную учительницу Ребекку Джойнс из Великобритании признали виновной в совращении несовершеннолетних. Было установлено, что она вступала в интимную связь с учениками, а от одного из них родила ребенка. Об истории пишет The Mirror.

Суд Манчестера признал виновной школьную учительницу, попавшуюся на совращении детей. В 2021 году она склонила к сексу мальчика в возрасте 16 лет, удерживая подле себя дорогими подарками и другими знаками внимания. Ей удавалось уговаривать его приходить в гости домой.

Родители и друзья школьника вскоре все узнали и обратились в полицию. Джойнс арестовали, но вскоре отпустили после выплаты залога. Совратительница наступила на старые грабли, но в этот раз ситуация оказалась серьезнее: она забеременела от 15-летнего любовника.

В итоге британка снова оказалась за решеткой. После родов ей позволяют видеться с ребенком раз в месяц. Учительнице грозит 5-7 лет лишения свободы. Точный приговор суд огласит позже.

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