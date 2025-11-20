Родные ребенка из Хабаровска, умершего от ожога медузы в Малайзии, раскрыли детали происшествия

В Малайзии от ожога ядовитой кубомедузы скончался двухлетний ребенок из Хабаровска. Трагедия произошла на популярном у туристов пляже Ченанг острова Лангкави, куда семья приехала на отдых. Несмотря на четыре дня борьбы, врачи больницы Султана Бахия не смогли спасти мальчика — его сердце не выдержало мощнейшей интоксикации.

По словам отца, 15 ноября ребенок неожиданно вскрикнул, играя на мелководье. Мужчина немедленно вытащил сына из воды, однако профессиональной помощи на пляже оказано не было. Первую помощь пытались оказать другие отдыхающие. Спасатели, прибывшие позже, обработали рану уксусом и помогли доставить ребенка в медицинское учреждение.

Бабушка погибшего мальчика в разговоре с RT поделилась душераздирающими подробностями.

«Самый жизнерадостный и светлый мальчик... Ни аллергии, ни болезней не было у него, здоровый, крепкий мальчишка», — рассказала женщина.

Она также отметила, что ребенок был долгожданным, а его родители вели активный образ жизни и часто путешествовали.

Как пояснила ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Тина Молодцова, смертельную опасность, скорее всего, представляла крупная кубомедуза (хиронекс).

«Опасность кубомедуз заключается в стрекательных клетках, содержащих мощный нейропаралитический яд... Для маленького ребенка такой ожог смертелен», — подчеркнула эксперт.

Яд этих существ вызывает некроз тканей и может привести к остановке сердца. Тело ребенка будет кремировано в Малайзии, после чего родители вернутся с урной в Хабаровск.

