Родственникам погибших в катастрофе на Камчатке выплатят по 3,3 млн руб.

Семьи, потерявшие своих близких из-за аварии с вертолетом Ми-8Т на Камчатке, получат единовременные выплаты. Кроме того, им также предоставят бесплатные авиабилеты. Соответствующей информацией поделились в официальном телеграм-канале Росавиации.

На борту Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Туристы заплатили большую сумму денег, чтобы с воздуха посмотреть на красоты Камчатки. Однако погода в субботу, 31 августа, была не летная, вертолет не достиг своего пункта назначения.

Семьи погибших получат компенсацию в виде страховых выплат, материальную помощь от правительства Камчатского края и помощь от перевозчика.

Все расходы на перевозку тел погибших к местам захоронения возьмет на себя компания «Витязь-Аэро». Бесплатные авиабилеты для родственников могут предоставить компании «Аэрофлот» и «S7 Airlines».

Ранее стало известно о завершении поисковой операции на месте крушения вертолета. В результате нее удалось обнаружить тела всех погибших.