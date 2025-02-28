По информации, полученной из анализа Google-аккаунта и доступных документов, ближайшие родственники николаевского мэра Александра Сенкевича — его супруга Екатерина и брат Станислав — выехали из Украины. Примечательно, что Станиславу удалось покинуть страну вопреки действующему запрету киевских властей на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, сообщило РИА Новости.

Установить текущее местонахождение 36-летнего Станислава Сенкевича получилось благодаря его активности в Google, где он делился впечатлениями о посещенных местах. Согласно этим данным, в течение последнего года он посетил как минимум три страны: Турцию, Эстонию и Латвию.

В частности, в сентябре 2024 года им был опубликован отзыв о веганском ресторане, расположенном в Таллине. В том же месяце он оставил комментарий о природной тропе Мангальсала, находящейся в Риге.

Ранее сообщалось, что на Западе увязали урегулирование конфликта на Украине с отъездом Зеленского.