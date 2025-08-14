Родственники погибшего бойца СВО вступили в конфликт с его женой из-за места захоронения

В городе Березовский в Свердловской области разгорелся спор о месте захоронения погибшего бойца специальной военной операции (СВО), сообщило издание «Екатеринбург онлайн».

Отмечается, что десятки местных жителей устроили митинг перед Вечным огнем и развернули плакаты «Верни дядю» и «Верни брата домой», требуя, чтобы тело военного отдали для похорон в родном городе.

По данным источника, конфликт возник между сестрой бойца, которая настаивает на захоронении в Березовском рядом с семейными могилами, и его женой, которая хочет похоронить мужа в Краснодарском крае.

Сестра военнослужащего заявила, что не претендует на выплаты за гибель брата, а руководствуется практическими соображениями — она опасается, что вдова может переехать и перестать ухаживать за могилой.

Ситуация стала настолько острой, что военком Березовского направил официальное письмо с просьбой приостановить выдачу тела до разрешения спора.

Ранее сообщалось, что боец СВО с адской болью прополз к своим после двойного подрыва на минах и выжил.