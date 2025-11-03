Родственники Свечникова о свидетеле: его показания путаются и вызывают сомнения

Семья российского пловца Николая Свечникова сообщила, что участник заплыва в Босфоре, утверждавший, что видел спортсмена, путается в своих показаниях. Мать, брат и родственница пловца Алена Караман встретились со свидетелем Хаяти Шамильоглу, который 27 августа заявил СМИ, что видел Свечникова, плывущего в неверном направлении, передают РИА Новости .

Родственники отмечают, что свидетель противоречит самому себе: называет разные даты заплыва, не может точно описать одежду пловца и цвет его глаз, которые якобы видел через очки. Он также утверждает, что пловец двигался к кораблю или к белому особняку, однако проверки территории и данных береговой охраны показали, что попасть туда из зоны заплыва было невозможно.

Жандармерия продолжает поиск спортсмена, однако активные операции в Босфоре прекращены. Мать Свечникова объявила о награде в размере 500 тыс. лир (около ₽955 тыс.) за достоверную информацию о судьбе сына. Семья также подала жалобу в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против организаторов заплыва.

Николай Свечников, 29 лет, кандидат в мастера спорта, участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве, но не финишировал. Организаторы заявили, что мероприятие прошло с высокими мерами безопасности, а исчезновение профессионального пловца кажется им нелогичным.

