Родственники убитого в Грузии россиянина назвали предположительную версию нападения

Родные Виктора Соловьева, ставшего жертвой при нападении компании в Грузии, придерживаются одной версии, однако как и многие ждут окончания следствия. В беседе с KP.RU они и друзья бизнесмена рассказали, как могли разворачиваться трагичные события.

Муж сестры Виктора рассказал журналистам, что бизнесмен часто путешествовал, а Грузия была одним из любимых направлений. Незадолго до отъезда мужчина получил новый загранпаспорт, но отметка в нем о въезде в «страну гор» стала первой и последней. Друзья Виктора отмечают, что последнее время у него были проблемы со своим делом, по этой причине путешествовать он стал меньше.

2 января, как предварительно выяснили, за парой увязался белый «Субару». Машина обгоняла «Шкоду» до тех пор, пока не подрезала и не преградила путь.

«Люди ехали, сделали фотографии природы красивой. И, возможно, те, кто напал, подумали, что их фотографируют. И из-за этого все привело к конфликту, потому что они у Виктора забрали телефон. Он пошел забирать его обратно, после чего в процессе потасовки и конфликта был выстрел», — говорит Евгений.

Компания из трех обвиняемых признала вину при задержании, но после того, как им нашли адвокатов, стали все отрицать. Один из них настаивает на версии с самообороной, но родные и друзья Виктора подчеркнули: парень никогда не отличался конфликтностью, как бизнесмен имел дипломатические навыки и был приятен в общении. К тому же, версия одного из задержанных на фоне обгона на дороге выглядит подозрительной, считает семья покойного.

Напомним, что в Грузию Виктор отправился со своей девушкой 2 января. Через пару дней они отправились из Тбилиси на горнолыжный курорт в Тетнульди. Гидов с ними не было, так как бизнесмен бывал в любимой стране для туризма неоднократно и хорошо ориентировался. Никаких опасений не было, а предугадать такую историю с нападением было сложно. Известно, что пара останавливалась и делала совместное фото на фоне гор. Это стало их последним снимком.

В Сети также распространяли версию, что девушку предпринимателя якобы изнасиловали, но это не подтвердилось. Как отметили собеседники Комсомолки», возлюбленную Виктора увезли подальше от места происшествия, угрожали пистолетом, а потом бросили на трассе вместе с машиной.

Ранее сообщалось, что убитый в Грузии россиянин перед инцидентом говорил странными пророческими фразами.