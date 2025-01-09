Убитый в Грузии россиянин перед инцидентом говорил «пророческими» фразами

Турист из России Виктор Соловьев незадолго до смерти говорил о вещах, которые теперь кажутся его бывшей невесте пророческими. Об этих странностях девушка рассказала сайту aif.ru .

По словам собеседницы сайта, ее жених планировал продать свой бизнес и улететь на Бали. На фоне таких решений он периодически находился в подавленном состоянии. В Грузию, как оказалось, Соловьев рвался всегда и очень любил эту страну.

По мнению экс-невесты, Виктор не отличался конфликтным характером, умел «перевести в шутку всю агрессию». Она не верит, что ее бывший мог сам напроситься на неприятности.

«Его слова, что он говорил перед смертью, теперь кажутся пророческими. <...> Я пересматриваю видео, где он пел песню: "Еще чуть-чуть и прямо в рай"... И как-то иначе теперь смотришь на все это. Когда мы говорили о детях, он отвечал, что ему это "уже не надо, в этом уже нет смысла"», – отметила девушка.

Напомним, что россияне Виктор и его спутница Алина путешествовали по Грузии на машине. 5 января по время следования из Зугдиди в Местию их подрезал автомобиль. Россиянина вытащили из машины, а позже застрелили и увезли в неизвестном направлении. Девушку при этом бросили в горах.

Отметим, что сам Виктор Соловьев из Тульской области. Он владел заводом по производству пластиковых изделий, который работал около семи лет.

Ранее сообщалось, что в Грузии нашли тело бизнесмена, а нападавших задержали. Среди них есть лица с судимостью.